Incontro all’Informagiovani per 4 posti in Croce Rossa

BIELLA - Il 6 novembre un incontro informativo all’Informagiovani di Biella per i 4 posti in Croce Rossa. Possono candidarsi per effettuare il Servizio Civile Nazionale i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni. Il servizio dura 12 mesi ed è richiesto un impegno di 30 ore settimanali circa; i volontari ricevono un trattamento economico di 433,80 euro mensili. In questi giorni sono stati pubblicati due bandi: uno per la selezione di 860 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia, di cui 103 riservati a progetti in Campania e Sardegna e 757 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Non ci sono posti disponibili nel Biellese, ma molti posti in Italia e in Piemonte: a Torino, Alessandria e Vercelli. Un ulteriore bando prevede la selezione di 551 volontari: 490 posti per progetti in Italia, con numerose opportunità in Piemonte e 4 posti nel Biellese (presso la Croce Rossa Italiana, sede di Cavaglià) e ulteriori 61 posti per progetti da realizzarsi all’estero.

TUTTE LE INFO - Per informazioni sui quattro posti disponibili presso la Croce Rossa di Cavaglià si può partecipare all’incontro che si terrà all'Informagiovani di Biella, via Italia 27/a, lunedì 6 novembre alle ore 16. Durante l’incontro, personale della Croce Rossa fornirà spiegazioni sul progetto, sul ruolo dei volontari, sulla formazione prevista e tutte le indicazioni su come candidarsi. In questa occasione potrete inoltre presentare direttamente la vostra domanda. La scadenza per partecipare è fissata alle ore 14 del 20 novembre 2017.

Sul sito dell’Informagiovani www.informagiovanibiella.it o direttamente al servizio, trovate il progetto, i moduli necessari per candidarsi (a cui dovete aggiungere il vostro curriculum) e tutte le informazioni utili sul Servizio Civile Nazionale.