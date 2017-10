Ritmo Day, successo per la Pietro Micca

BIELLA - Avevamo annunciato che anche il quintetto della Pietro Micca formato da Giada Gastaldi, Elisa Tosetto, Micol Vargiolu, Carolina Rosso e Ginevra Settilio avrebbe potuto regalare grandi soddisfazioni e così è stato. Sabato 28 ottobre, a Biella, le giovani ginnaste impegnate nella seconda gara Ritmo Day sono scese in pedana unite e determinate e con una prova convincente hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo. Hanno portato in campo un esercizio con le cinque palle molto complesso e sono riuscite a tenere la concentrazione giusta per non inceppare in nessun grave errore. Tanta è la soddisfazione in casa Pietro Micca che può ormai vantare un grande vivaio tutto biellese che cresce compatto e che fa ben sperare per il futuro. Lo staff composto da Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta e Elisabbetta Rosso è già al lavoro per preparare al meglio le prossime competizioni, prima fra tutte la prova interregionale di Serie C in programma venerdì 3 novembre in Lombardia, dove scenderanno in campo Martina Massolin, Costanza Perinotti Francesca Bocchino e Emilia Rizza che agguerritissime non vedono l’ora di far vedere tutto il loro valore.



Atlete della Pietro Micca (© Pietro Micca)