Condanna ridotta per l'ex carabiniere Mario Sorrentino

BIELLA - Due anni di reclusione. Ha ridotto così la condanna la Corte di Appello di Torino al Luogotenente Mario Sorrentino, già comandante della stazione Carabinieri di Mottalciata, accusato di aver molestato dei giovani, uno dei quali minorenne. Da due anni e otto mesi si è passati a 24, con la sospensione condizionale della pena.

I FATTI - Gli episodi erano avvenuti in caserma e nella sede della Croce Rossa, dove il militare prestava servizio quale volontario. Una figura ingombrante, sul quale spesso c'erano state polemiche. Appena insediatosi a Mottalciata, infatti, qualcuno aveva scritto frasi offensive, nei suoi confronti, nei muri del paese. Una carriera, quella di Mario Sorrentino, a partire da quando operava all'Ufficio del lavoro e poi al Nucleo informativo al Comando provinciale di Biella, costellata comunque anche da alcuni successi, a cui si è aggiunta anche la laurea, ottenuta con non poca fatica, in Economia. A Salussola, invece, l'ex militare ha pure tentato la carriera politico amministrativa candidandosi senza successo alla carica di primo cittadino del paese.