Vigliano, riprende lo spazio famiglia al nido

VIGLIANO - Come ormai è tradizione, in autunno l'asilo nido del paese apre lo "Spazio Famiglia", iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 12 mesi e ai loro genitori. Il primo incontro di presentazione è fissato per mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 14,30, presso il Nido di Via Roggia n° 2. "Per le mamme con bambini piccoli - spiega l'Assessore al nido, Simona Gallo - il rischio di isolamento è molto alto. Alle prese con i nuovi ritmi e le nuove esigenze familiari la vita dei neogenitori è completamente assorbita dal nuovo arrivato e così resta poco tempo per organizzarsi con gli amici.



INIZIATIVA - Se l’altro genitore lavora, chi sta a casa si trova ad affrontare momenti non sempre facili di stanchezza, timore e senso di solitudine. La vita sociale che si aveva prima non sempre è possibile. Lo «Spazio famiglia» dà al genitore un impegno sociale con cadenza fissa, che è in linea con le sue esigenze e con quelle del bambino, e fornisce un’occasione per attivare nuove relazioni, per condividere dubbi e preoccupazioni, per trarre idee e spunti, o semplicemente rilassarsi. Nello «Spazio famiglia» - prosegue Gallo - i bambini iniziano ad apprendere e sperimentare le relazioni con i pari in maniera spontanea e libera, ma sempre con la certezza di avere un familiare che li può aiutare e proteggere nella scoperta delle proprie capacità, emozioni e relazioni con gli altri."

APPUNTAMENTI - Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì presso il nido, dalle ore 14,30 alle 16, con il calendario seguente: Novembre 8 - 22; dicembre 6 - 13; gennaio 31; febbraio 14 - 28; marzo 14 - 28; aprile 11 - 26; maggio 9 - 23. La partecipazione è gratuita.