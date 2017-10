L'impegno degli Orsi per il riciclaggio dei rifiuti e il rispetto ambientale

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi annuncia i significativi risultati raggiunti grazie ad un costante impegno nella realizzazione e nella promozione di tante iniziative volte a tutelare l’ambiente e ad accrescere l’efficienza ambientale. I numerosi accorgimenti adottati da Gli Orsi nel corso degli ultimi 5 anni per ottimizzare i consumi di energia elettrica, il riciclaggio dei rifiuti e le emissioni di Co2 hanno portato ad importanti risultati: sono stati riciclati rifiuti per un peso equivalente a 12 mila lottatori di sumo. È stata risparmiata l’energia necessaria ad illuminare 3.900 stadi. Sono state ridotte le emissioni di Co2 equivalenti a 2.900 viaggi al Polo Nord. Inoltre il centro commerciale Gli Orsi, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, utilizza soltanto energia «Co2-Free» e prosegue il suo impegno nel sensibilizzare la comunità biellese a dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta, organizzando per i suoi visitatori delle iniziative a tema e invitandoli ad assumere atteggiamenti socialmente responsabili nella vita di tutti i giorni.

IL DIRETTORE - Stefano Pessina, direttore del centro commerciale ha dichiarato: «Siamo molto fieri dei risultati raggiunti dal centro commerciale gli Orsi relativamente all’efficienza ambientale. Il nostro obiettivo è riuscire ogni anno a migliorare le performance della struttura e operare in modo sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente. Inoltre, siamo felici di condividere con tutta la comunità locale i traguardi che abbiamo raggiunto: un modo per sensibilizzare i nostri visitatori e contribuire insieme alla tutela dell’ambiente».