Continuano le truffe in provincia

BIELLA - Ennesima truffa, nel Biellese, ai danni di una pensionata. Vittima una 87enne che ieri, lunedì 30 ottobre, si è trovata in casa due malfattori che l'hanno derubata di tutto l'oro che aveva in casa. La prima a entrare nell'abitazione è stata una ragazza, poi seguita da un uomo che si è qualificato come carabiniere. L'anziana è caduta nel tranello e quando le è stato chiesto di mostrare tutti i monili che aveva in casa non ha esitato. Solo in seguito si è accorta di essere stata raggirata e ha richiesto l'intervento dei carabinieri.