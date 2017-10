Scuola Pallavolo Biellese: tutti i risultati del settore giovanile

BIELLA - Altra doppietta per la Scuola Pallavolo Biellese che nella giornata di domenica 29 ottobre ha visto trionfare nei rispettivi campionati l’Under 18 Caseificio Rosso ed i giovanissimi atleti della formazione under 14. Centra la terza vittoria consecutiva la formazione Under 18 Caseificio Rosso che, in una partita abbastanza sofferta e con un inizio un po’ zoppicante, si è imposta in rimonta per 3 – 1 (22-25; 25-15; 25-14; 25-16) sul campo della Fortitudo Occimiano, portandosi così in testa alla classifica del girone. Il commento dell’opposto biellese Alberto Fileppo: »Abbiamo ceduto il primo set, ma la grinta mostrata in campo ha fatto capire che abbiamo voglia di giocare e di far vedere che possiamo esprimere un volley di livello. Dopo il primo parziale c'è stata infatti un'evidente reazione che ci ha portati a vincere. Adesso dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita contro Vercelli che è storicamente molto sentita». Tabellino: DellaValle 7, Guala 15, D’Ottavi 3, Sirni 1, Piergianni, Solivo 11, Bertuzzi 11, Fileppo 15, Gioggia 1, Zanotti 1, Brusasca, Larice (L), Vicario (L). Classifica girone C: Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso 9, Red Vercelli 8, Altiora 6, Stamperia Alicese 3, Fortitudo Occimiano 1, 2mila8 Volley Domodossola 0.

FATICA - Continua invece a faticare l’Under16 bianca che non è ancora riuscita a trovare la giusta continuità ed è stata sconfitta 3-0 (25-19; 25-16; 25 -20) sul campo del Pavic Romagnano. Coach Andreea Sol ha schierato Barausse in palleggio opposto a Pomaro, le coppie Santin – Veronese di banda e Marchiodi – Roncati al centro, Bojanic libero. Padroni di casa sempre al comando in una gara che ha visto i biellesi costantemente all’inseguimento e capaci di grandi rimonte ma poco incisivi in attacco, nonostante le diverse combinazioni provate dalla panchina. Ha riposato l’under 16 Caseificio Rosso, in attesa del derby di domenica 5 novembre. Tabellino: Santin 1, Barausse, Marchiodi 4, Carolo 1, Veronese 2, Roa' 3, Romagnoli 3, Pomaro 5, Rolando, Roncati 6, Bojanic (L). Classifica girone C: Altiora 9, G.S. Pavic 6, San Rocco Novara 0, Scuola Pallavolo Biellese Bianca 0, Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso 0.

BENE IN VALSESIA - Ottima prova della formazione Under 14 che ha sconfitto in casa il Valsesia Team Volley per 3-1 (28-26; 25-18; 19-25; 25-20). Grande soddisfazione nella metà campo biellese per la grinta e la concentrazione che i ragazzi hanno messo in campo fin dall’inizio di un match in cui hanno commesso pochi errori, riuscendo così ad imporsi su un valido avversario. Tabellino: Aiazzone 13, Cuni 2, Fortuna 14, Mazzoli 2, Ressia 3, Vercesi 12, Castrovilli, Destefanis, Franco. Classifica girone C: Altiora 9, Scuola Pallavolo Biellese 6, Volley Novara 3, Valsesia Team Volley 0, G.s. Pavic 0.