Cittadino nigeriano arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

BIELLA - Un cittadino nigeriano di 51 anni, residente in Inghilterra, è stato arrestato dai carabinIeri per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti, divulgati soltanto oggi, risalgono allo scorso 27 ottobre, quando si è recato a casa dell'ex moglie, di un anno più giovane, che risiede in Valle Cervo. Alla sua vista, e dopo le insistenze per entrare nell'abitazione, la donna, spaventata, ha deciso di chiamare i carabinieri. Alla vista delle divise, il 51enne invece di calmarsi ha dato in escandescenze. Mentre i militari dell'Arma cercavano di farlo ragionare, chiedendogli di allontanarsi, ne ha aggredito uno, facendolo finire in ospedale. E al Pronto Soccorso di Ponderano, più tardi è finito anche lui, per essere sedato prima di essere portato in carcere. Il carabiniere, contuso al capo e a una spalla, guarirà in cinque giorni.