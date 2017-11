Rubano abiti e si danno alla fuga

BIELLA - I carabinieri stanno cercando di risalire all'identità di due uomini che ieri, martedì 31 ottobre, hanno rubato capi di abbigliamento per un valore di circa 200 euro in un negozio del centro commerciale "Gli Orsi" di Biella. Singolare il loro modus operandi. Entrati come normali clienti, hanno scelto la merce e poi approfittato delle cabine di prova per cambiarsi. Nell'uscire, però, hanno fatto scattare il sistema di allarme anti taccheggio. Prima che il personale riuscisse a intervenire, si erano già dati alla fuga. Non è escluso che nel vicino parcheggio ci fosse un complice pronto a farli salire in auto, per dileguarsi a tutta velocità. Dalla descrizione fornita dai derubati, sembra che i soggetti potessero essere di origini nord africane.