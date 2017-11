Violenta rissa in un esercizio pubblico di Andorno Micca

BIELLA - Violento diverbio ieri sera, martedì 31 ottobre, davanti a un esercizio pubblico di Andorno Micca, dove sono dovuti intervenire i militari dell'Arma. A scontrarsi, per futili motivi, sono stati quattro ragazzi residenti in zona, di cui due originari del Marocco. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, però, di questi ultimi non c'erano più tracce. Si erano dati a una precipitosa fuga. Uno di loro, di 30 anni, è poi stato rintracciato poco distante. Non è escluso che, nelle prossime ore, tutti i coinvolti vengano indagati per rissa.

BASSO BIELLESE - E ancora, due donne, imparentate tra di loro, sono finite in ospedale dopo essersi accapigliate. L'episodio, in questo caso, è avvenuto nel Basso Biellese. A scatenare il litigio è stata una pianta, che una delle coinvolte non ha più ritrovato sul pianerottolo di casa. Convinta che fosse stata la controparte a fargliela sparire, l'ha aggredita prima verbalmente, per poi passare dalle parole ai fatti.