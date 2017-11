La Biellese di mister Braghin alza subito la voce sul campionato

BIELLA - Esordio con il botto per la Biellese a trazione di mister Braghin, che porta a casa tre punti da una trasferta che si era messa male... Finisce invece 3 a 1 per i bianconeri, che tornano a sorridere al campioanto di Eccellenza.

LA GARA - Gli occhi sono tutti puntati verso la panchina bianconera, dove a sedersi per la prima volta in questa stagione ci sarà Maurizio Braghin. Il neo tecnico cercato e voluto fortemente dalla società laniera dopo l'esonero di Roano, ha deciso di sposare il progetto del presidente Bellosta. Sulla panchina di casa invece bisogna registrare l'assenza di mister Andrea Di Muro, fuori per squalifica fino al 3 novembre. Il match che vedrà il San Maurizio Canavese affrontare La Biellese verrà diretto dal fischietto della sezione di Nichelin0, il signor Barbato. Al minuto 9 La Biellese vicinissima al gol del vantaggio, Vanoli da calcio d'angolo trova Canton che si esibisce in una rovesciata perfetta, la traversa dice di no al numero 7 bianconero. Al minuto 28 è ancora La Biellese ad essere pericolosa, Corio per Cremonte sul out di sinistra, pallone rasoterra per Latta che però si fa anticipare dal diretto avversario. Gol annullato al numero 11 Artiglia per presunta posizione di fuorigioco. Al minuto 35 Ferrarese ferma fallosamente il diretto avversario a centrocampo, sugli sviluppi del calcio di punizione annullato il gol ai padroni di casa per una precedente azione fallosa. Il San Maurizio passa in vantaggio al minuto 46' con Ravizza che di testa mette il pallone alle spalle di Goio. FInisce il primo tempo sul risultato di San Maurizio Cananvese - La Biellese 1-0. Al minuto 12 La Biellese ancora sfortunata, Vanoli da calcio piazzato trova Canton che di testa batte il portiere ma il palo gli nega la via del gol. Al minuto 25 La Biellese pareggia con Artiglia. Canton inventa, Latta lucido trova di prima Artiglia che di piatto batte Capello. Al minuto 27' fallo di mani nell'area dei padroni di casa, l' arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Latta spiazza il portiere e La Biellese passa in vantaggio. Oltre al gol arriva anche l'espulsione per proteste ai danni del numero 8 Bussi, San Maurizio in 10. La Biellese al minuto 38 ha l'occasione per allungare le distanze con Scavetta ma, l'attaccante bianconero non approfitta della disattenzione difensiva! Minuto 39 La Biellese allunga le distanze ancora con il suo bomber Latta, che da centrocampo si invola verso la porta avversaria, salta il portiere e deposita facile facile in porta.

Formazioni

San Maurizio Canavese: Capello, Ravizza, Machetta, Alestra, Trapella, Corona, Di Benedetto (31'Torre), Bussi, Trentinella (Lombardo 38'st), Torre Carlos, Cigna(14'st Lauria). A disp. Gega, Gilardi, Barbati, Talloru. All. Marino Modena.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Corio, Ferrarese, Sella(17'st Caneparo), Canton(44'st Fabiano), Vanoli, Latta, Munari(37'st Scavetta), Artiglia. A disp. Biolcati, Fabiano, Naamad, Samarotto, Noro. All. Maurizio Braghin.

Marcatori: 46’ Ravizza, 25’ st Artiglia, 28’ rig. Latta Jack, 38’ Latta Jack.

Ammoniti: Sella 20' pt (BI); Di Benedetto 26' pt (SM); Trentinella 33' pt (SM); Ferrarese 35'ptâ?? (BI); Latta 44'ptâ?? (BI); Corona 26'st(SM);

Espulsi: 28'st Bussi (SM);