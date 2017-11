Ladri colpiscono a Cavaglià, Mottalciata e Sandigliano

BIELLA - Stanco dei continui furti, lascia addirittura la porta di casa aperta. È un 58enne di Cavaglià che si è ritrovato, per la terza volta, i ladri nella sua abitazione. A dare l'allarme è stata una vicina, che ha notato un paio di persone scavalcare la recinzione e ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo anche l'uomo era rientrato e aveva trovato le stanze messe a soqquadro. Come ha poi spiegato ai militari dell'arma non mancava nulla in quanto non tiene più oggetti di valore in casa. Oro, denaro contante e una playstation, invece, sono finiti nel bottino dei malviventi che hanno colpito altre due abitazioni, una a Mottalciata e l'altra a Sandigliano. A venire derubate due donne, una di 48 anni e l'altra di 8. Sugli episodi indagano i carabinieri.