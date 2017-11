Foto e sci, a San Giovanni d'Andorno il primo raduno

BIELLA - La Mostra dello sci organizzerà sabato 25 novembre, ore 19,30, al santuario di San Giovanni d'Andorno la prima edizione del «Fotoraduno dello sciatore». Un’occasione d’incontro tra appassionati di sci e di fotografia di tutte le epoche che si ritroveranno al ristorante San Giovanni dove i gestori del locale, Ugo e Rossella, prepareranno una cena a base di piatti tipici da un’idea di Bianca Zumaglini che fa parte dell’Accademia Alta Cucina di Montagna. Durante il convivio saranno proiettate le fotografie di sci e sciatori inviate da chiunque ne sia in possesso e che abbia voglia di condividere anche in vista di una successiva esposizione nelle sale del Santuario della Valle Cervo. Le immagini saranno commentate dal fotografo biellese Stefano Ceretti che farà riscoprire tecniche ormai abbandonate ma entrate nella storia della fotografia con i commensali che metteranno il loro «mi piace» sulle schede che serviranno per eleggere le più belle immagini del raduno.

LE PAROLE - «Lo sci è vivo - dichiara Alberto Vineis della Mostra dello sci - ed è sempre un piacere, così come lo è il gustare piatti della nostra tradizione di montagna. Ecco perché mettiamo insieme sciatori, buongustai e appassionati di fotografia». Prosegue il curatore della Mostra dello sci: «Al «Fotoraduno» può aderire chiunque non necessariamente inviando le immagini ma che abbia intenzione di passare una serata un po’ diversa dalle solite».

LE INFO - La prenotazione è obbligatoria può essere fatta telefonando allo 01560029 oppure al 3393841174. In occasione del «Fotoraduno» sarà anche mostrata la nuova collocazione della Mostra dello Sci nelle sale del Santuario a San Giovanni. Le foto invece, massimo formato A4 (21,59x29,94 cm) dovranno essere consegnate nei seguenti punti di raccolta: Ristorante San Giovanni d’Andorno; Equipe Olympique - via Provinciale 52/A Camburzano; Franco Sport - via Vescovado 4/B, Biella. Oppure con inoltro postale: Mostra dello sci via Regina Margherita, 118 - 13884 Sala Biellese entro e non oltre il 18 novembre. Chi volesse inviarle per posta elettronica via mail (dimensioni lato lungo 2400 pixel oppure 72 dpi) lo può fare utilizzando l’indirizzo mostradellosci51@gmail.com.