Pralungo: a fuoco un armadio dentro una casa

BIELLA - Giornata impegnativa quella di ieri, mercoledì primo novembre, per i vigili del fuoco di Biella. Oltre a intervenire ancora a Sordevolo, dove si temeva che il rogo dei giorni scorsi potesse riprendere, hanno spento un armadio incendiatosi in un'abitazione di Pralungo mentre il proprietario non c'era. Ad accorgersi di quanto stava acccadendo un vicino di casa, che ha contattato la centrale di via Santa Barbara. Ora l'alloggio è stato dichiarato inagibile. Ma non finisce qui. Una squadra si è recata al Pronto Soccorso di Ponderano per tagliare l'anello a un giovane, ch non riusciva più a sfilarlo da un dito della mano. E in ultimo, nel tardo pomeriggio intervento a Rosazza, insieme ai volontari Aib, per l'incendio di un bosco.