Vendevano riso contaminato da insetti

BIELLA - Le titolari di un'azienda risicola della Lombardia, una di 56 anni e l'altra di 65, sono state denunciate dai Carabinieri dei Nas vendita di sostanze infettate da parassiti e concorso in tentata frode. Tutto ha avuto inizio lo scorso mese di agosto, quando una 67enne di Biella si è presentata al comando provinciale dell'Arma con due pacchi di riso, acquistati in un locale supermercato. Uno di questi era aperto e si notavano chiaramente gli insetti. L'altro, ancora chiuso, è stato inviato a Torino per le analisi del caso, che hanno dato esito positivo. Da qui il deferimento delle due donne all'autorità giudiziaria.