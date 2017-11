Barista nei guai per l'impianto di video-sorveglianza

BIELLA - Una barista di Biella, di 30 anni, dovrà pagare sanzioni per 4 mila euro, se vorrà riaprire il suo locale. Un controllo effettuato dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro ha portato a scoprire che aveva installato un impianto di video-sorveglianza senza aver richiesto prima le dovute autorizzazioni, violando così la privacy di lavoratori e clienti. Ma non basta. Uno dei due dipendenti non era in regola e ora la commerciante dovrà pagare i contributi e regolarizzarne la posizione. E dopo aver oscurato le telecamere, in attesa dell'arrivo dei permessi, potrà finalmente riaprire le porte del locale.