Polizia: denunciati due giovanissimi sprayer

BIELLA - Due minori sono stati denunciati dalla Polizia per imbrattamento. I ragazzini si trovavano in corso Pella, a Biella, quando sono stati notati da una pattuglia. Alla vista degli agenti, i giovanissimi, hanno cercato di fuggire, però sono stati raggiunti. Controllati avevano le mani imbrattate di vernice ed erano in possesso di cinque bombolette. Interrogati, hanno ceduto subito e raccontato quanto avevano appena combinato. Su un muro avevano vergato la sigla "mdp" ovvero "macellai di professione", diretta contro i calciatori, e in particolare i mediani, che falciano le gamba ai giocatori che tentano di avvicinarsi alla rete per fare goal. Uno dei due, trovato in posesso di un coltello di genere proibito, è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere.