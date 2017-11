Coppia arrestata per rapina

BIELLA - Cercano di rubare 100 euro di merce all'Esselunga e per fuggire feriscono un addetto alla sorveglianza. A finire nei guai sono state due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, Vincenzo C., 50 anni, e Angelina B., 45, di Biella, entrambi arrestati per rapina. I fatti risalgono allo scorso 31 ottobre. La coppia entra nel supermercato, pur avendo soldi nei portafogli, e fa incetta di generi alimentari. Poi cerca di guadagnare l'uscita senza pagare. Alle loro calcagna si mettono due agenti della sicurezza e ne nasce un inseguimento. Uno dei due malviventi ne getta a terra uno, prima di essere bloccato dalla Polizia. Sul posto, infatti, erano presenti due agenti delle nuove pattuglie appiedate, fortemente volute dal questore. Ora la coppia è finita in carcere.