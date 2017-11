«Voglio vedere la reazione della squadra alla sconfitta in Sardegna»

BIELLA - Ultima gara giocata sul campo di casa, quella di domenica, per l’Edilnol Biella Rugby prima della pausa di novembre dedicata ai Test Match della Nazionale. Una sfida dal profumo intenso di derby, da condividere con gli storici avversari dell’Amatori Novara, approdati nuovamente, quest’anno, alla Serie B. Edilnol Brc, in testa alla classifica del girone, è reduce dalla prima sconfitta della stagione rimediata domenica scorsa a Capoterra. Amatori Novara occupa il nono posto con all’attivo due vittorie ottenute nelle prime due giornate con l’altra neopromossa Bergamo e con Sondrio, e le successive tre sconfitte incassate con Capoterra, Cus Milano e Piacenza. I presupposti per un incontro teso e giocato con la massima intensità ci sono tutti. Entrambe le compagini desiderano esorcizzare i recenti insuccessi ed il desiderio di primeggiare sulla ‘la rivale’ di sempre, già evidente nell’amichevole pre stagione giocata a Biella in settembre, rendono il prossimo incontro carico di tensione e aspettative per tutti i partecipanti alla sfida. Largo il bacino dal quale coach Douglas potrà attingere per stendere la lista gara più competitiva possibile. L’unico assente certo sarà Emilio Vezzoli che a seguito della lussazione del gomito durante la partita con Capoterra, sarà costretto al riposo per almeno venticinque giorni. Abili tutti gli altri, anche se negli allenamenti di rifinitura da qui a venerdì, più di un giocatore dovrà fare i conti con la prova del contatto che si dimostrerà determinante ai fini della potenziale scelta.



INTERVISTA - L’head coach Andrew Douglas: «Nel pensare alla sfida di domenica, non posso tenere conto dell’amichevole pre campionato perché sicuramente Novara sarà molto migliorato rispetto ad allora. Noi dovremo giocare al massimo delle nostre capacità e dimostrare di essere i più forti sul campo. Personalmente sono carico e non vedo l’ora di vedere la reazione della squadra alla sconfitta di Capoterra». Kick off ore 14.30.



Serie B girone 1 – 6a giornata – 4-11-17: Amatori Alghero – Cus Milano; Monferrato – Piacenza. 5-11-17: Amatori & Union Milano – Amatori Capoterra; Lumezzane – Sondrio; Lecco – Bergamo; Edilnol Brc – Amatori Novara.