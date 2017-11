Fine settimana d'impegni per il Biella Corse

BIELLA - Duplice impegno per la scuderia Biella Corse questo fine settimana (sabato 4 e domenica 5 novembre 2017), con cinque equipaggi al via della Ronde Gomitolo di Lana di Biella e sette alla prima edizione in configurazione «rally storico» della Grande Corsa di Chieri. «Poteva addirittura essere un triplice impegno - spiega il team manager di Biella Corse, Alberto Negri - Avevamo infatti anche due equipaggi [Massa-Moro, su Renault Clio RS N3 e Oddi-Silvestri, su Renault Clio Williams A7] iscritti al 1° Rally Terre Ciociare, nel Lazio, ma poi la gara è stata rinviata a data da destinarsi per il basso numero di iscritti. Così ci concentreremo su Biella e Chieri, contando di ben figurare in entrambi gli appuntamenti».



AL VIA - Sono cinque gli equipaggi Biella Corse al via dell’ottava edizione del Rally Ronde Gomitolo di Lana, gara che partirà da Biella alle 18,31 di sabato e sempre a Biella si concluderà, ventiquattr’ore dopo, domenica pomeriggio. I primi a partire del gruppo Biella Corse saranno, con il numero 2, i vincitori dell’edizione 2016, Corrado Pinzano e Marco Zegna, in gara con una Ford Fiesta WRC. «Corrado e Marco hanno ovviamente lo stesso obbiettivo dell’anno scorso» spiega Negri: «quest’anno però sarà ancora più dura, visto l’elevato numero di «competitor» presenti. Ce la metteranno tutta e vedremo come andrà a finire». L’8 sarà invece il numero di gara di Maurilio Veronese e Luca Ferraris, anche loro al via con una Ford Fiesta ma in versione R5. A seguire, con il numero 74 partiranno Davide Deandreis ed Enrico Gatto, in gara con una Fiat Panda A 5 e, subito dietro (numero 75), Manuel Foglietti e Giosiana Ghisleri, sulla loro Peugeot 106 XSI A 5. Infine, con il numero 81, gareggeranno Matteo Pregnolato e Mario Cerutti, al via con una Citroen Saxo VTS N 2. Come già in passato, la prova su cui si affronteranno i concorrenti sarà la Curino, che verrà affrontata in versione corta (9,2 chilometri, da Pray a San Bonomio) per quattro volte durante la giornata. La cerimonia di arrivo si terrà a Biella, domenica pomeriggio, a partire dalle 17,54.

CHIERI - Dopo le due edizioni di prova degli anni scorsi (non competitiva nel 2015 e Regolarità Sport nel 2016), La Grande Corsa di Chieri si presenta quest’anno in versione Rally Storico, con tanto di Regolarità Sport al seguito. Per Biella Corse in gara ci saranno un bel gruppo di svizzeri più altri quattro equipaggi della scuderia. Cominciando dagli svizzeri, torneranno a correre con la loro Lancia Delta Integrale Piero Galfetti e Fabio Munia, seguiti da Marco Manetti e Gian Guido Furnari, su Volkswagen Golf GTI e i «nuovi» Giuliano Caldelari e Paolo Pianca, su di una rara Talbot Samba Rally Gruppo B. «Quest’anno, per i nostri svizzeri» spiega Negri «le cose non sono andate molto bene: la gara è importante più che altro per Manetti, che al momento è undicesimo nella classifica del Memorial Nino Fornaca. Vedremo se riuscirà a entrare nella top ten». In gara ci saranno poi i Biellesi Gaetano Paterniti e Alessandro Parodi, su di un’Autobianchi A 112 Abarth gruppo 2 e poi Marco Binati e Corrado Guelpa, sulla loro Fiat 127 Giannini, Paolo Tonanzi e Manlio Rubiola, su di una Fiat 127 900 e infine, graditissimo ritorno, Sebastiano Paterniti e Marika Paterniti (padre e figlia) sulla loro sempre grintosa Fiat 500. La Grande Corsa di Chieri partirà alle 18,31 di sabato. Le prove, nove in tutto, si correranno nella giornata di domenica. La cerimonia di premiazione è in programma subito dopo l’arrivo, previsto per le ore 17 a Chieri.