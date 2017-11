Ok alla tribuna del campo del Biella Rugby, ma costerà quasi il doppio

BIELLA - Il voto favorevole della quasi unanimità dei consiglieri comunali (si è astenuta tra i presenti la sola Antonella Buscaglia del Movimento 5 Stelle) ha dato il via libera, nella seduta di martedì 31 ottobre, al progetto rivisto per la costruzione della tribuna per gli spettatori allo stadio del rugby di via Salvo d’Acquisto. Il nuovo passaggio in aula si è reso necessario per approvare una variazione di bilancio e una al piano triennale delle opere pubbliche, causate dal nuovo preventivo di spesa per la costruzione dell’infrastruttura. Sull’opera sono stati spostati altri 200 mila euro, che si sommano ai 300 mila già stanziati, con il conseguente rinvio al 2018 di un altro intervento, quello sul parcheggio di via Arnulfo.

PRIMO CITTADINO - Il sindaco Marco Cavicchioli ha spiegato all’aula le ragioni del maggior costo. «L’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ci ha imposto di affidare a professionisti esterni la progettazione, un’operazione che insieme alla direzione lavori ha aumentato le spese di 40 mila euro». I progettisti, un’impresa torinese specializzata in impianti sportivi, hanno anche modificato il progetto perché fosse più aderente alle nuove norme antisismiche, quindi più sicuro: non saranno dunque utilizzati i tre gradoni in cemento già presenti ma verranno sostituiti. Insieme, verrà ampliata la copertura da 450 a 600 metri quadri per riparare anche il parterre realizzato per i disabili. Il progetto prevede anche la realizzazione della casetta per servizi igienici e biglietteria. «L’opera sarà migliore e più sicura di come era stata pensata in un primo momento - ha aggiunto il sindaco -. E premia una realtà come il Biella Rugby che in questi anni ha dato prova, per dirla con parole semplici, di tenere bene le cose, incrementando il valore degli spazi a loro affidati in qualità e quantità». La gradinata avrà una capienza di 500 posti e consentirà al Biella Rugby di adempiere alle prescrizioni della federazione per partecipare al campionato di serie B in cui milita da anni.