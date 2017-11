Spacciatore di droga nigeriano aggredisce due poliziotti ai Giardini Zumaglini

BIELLA - Per la prima volta ieri, giovedì 2 novembre, gli agenti della Polizia di Stato sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione, contro un soggetto che li stava aggredendo. Erano circa le 19 quando, ai Giardini Zumaglini, un agente fuori servizio ha notato un giovane, con una felpa grigia, nascondere qualcosa in un cespuglio. Nel pacchero c'erano 15 grammi di marijuana, suddivisi in sette dosi, pronte da spacciare. Avvertiti i colleghi in servizio, in pochi minuti una volante era giunta sul posto e i poliziotti avevano iniziato a cercare il ragazzo, rintracciandolo poco distante. Questi alla vista delle divise aveva iniziato a dare in escandescenze, per poi tentare di aggredire gli operatori. In particolare se l'era presa con uno di loro, spintonandolo con fare minaccioso. È stato a quel punto che il collega, per bloccarlo, gli ha spruzzato sul viso lo spray urticante. Neutralizzato, il pusher è stato portato in Questura. Si tratta di un nigeriano di 21 anni, regolare sul territorio e senza precedenti penali. Ora è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti.