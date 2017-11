Pacco sospetto nel parcheggio dello Zoomark

BIELLA - Una scatola in legno chiaro, sospetta, da cui uscivano alcuni fili, notata questa mattina intorno alle 8.30 e abbandonata nel parcheggio dello Zoomark, ha insospettito una passante che, per precauzione, ha allertato la Polizia di Stato. Agenti della Digos hanno messo in sicurezza l'area, in attesa dell'arrivo degli esperti artificieri, dal capoluogo regionale.

Sono in corso accertamenti (© Diario di Biella)