Eventi a Biella, 8 cose da fare il 4 e 5 novembre

BIELLA – Un weekend da dedicare al relax e ai piaceri semplici quello biellese. Dallo shopping di qualità, all'aperitivo in musica, fino alla scoperta di un buon libro e ai tipici sapori del territorio. Ecco qualche consiglio per godervi il fine settimana.

Il Mercato di Forte dei Marmi

Dalle 8 alle 19 a Biella in via Lamarmora arrivano gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il Consorzio delle «boutiques a cielo aperto» è nato per primo nel 2002, dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nel più bel mercato d'Italia, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, e da allora è stato oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro sempre più lontani dall'originale. Un mercato di qualità in cui trovare abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, bijoux, arte fiorentina. Per informazioni: www.gliambulantidifortedeimarmi.it.

Aperitivo in musica

Al caffè Bruticella (via S. Filippo, 23/A,) dalle 20, il live acustico delle Schegge Sparse tributo tutto biellese a Luciano Ligabue.

Rally

Il Rally Rondel Gomitolo di Lana in programma il 4 e 5 novembre prossimi sarà valido per il Rally Piston Cup quale terza ed ultima tappa in Piemonte. L’edizione 2017 del Ronde Gomitolo di Lana ricalcherà sostanzialmente il percorso della scorsa edizione con la collaudata prova di Curino famosa per la sua spettacolare inversione che ha fatto la storia dei rally biellesi. La prova inizierà appena fuori l’abitato di Pray in direzione di Curino e poi prosegue verso Baltigati per concludersi a San Bononio. Verrà percorsa quattro volte sommando 36,08 km di tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 298,95 . Un percorso molto compatto che prevede a fine di ogni giro un Riordino e Parco Assistenza a Biella. Il sipario della gara si alzerà con le fasi iniziali sabato 4 novembre dalle 9 alle 12 con la consegna dei road book e le verifiche sportive. Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 sono previste le ricognizioni autorizzate. Le vetture avranno accesso al Parco Partenza dalle 16 alle 18 presso parcheggio antistante Palazzo Fineco, corso Risorgimento, Biella. La Cerimonia di Partenza sarà sabato sera alle 18.31 al piazzale dello Stadio Lamarmora di Biella. La gara vera e propria prenderà il via domenica alle 7.31 con le quattro prove in programma alle 8.36, 11.28, 14.20 e 17.02. L’Arrivo finale è previsto per le ore 17.54 sempre allo stadio Lamarmora, dove lo scorso anno furono incoronati vincitori i biellesi Corrado Pinzano e Marco Zegna, al volante della Ford Fiesta Wrc.

Musica al museo

Al Museo del Territorio Biellese alle 16, le sale del Museo diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a focus di carattere storico-artistico e archeologico che prenderanno spunto da temi e argomenti legati alle opere del Museo. Il primo appuntamento sarà dedicato alla bellezza. Gli interventi delle operatrici del Museo, la storica dell'arte Alessandra Montanera e l'archeologa Giuliana Morena, si alterneranno ai commenti musicali di Stefania Aggio alla voce e Simone Dellacqua alla chitarra. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro le 12 del venerdì precedente. UpbEduca 015 8497380 o 338 3865500.

Mercato dei produttori agricoli

Dalle 10 alle 18 a Candelo, interno Ricetto, Mercato d'autunno e Pomologica. Protagoniste le mele con «Pomologica Mostra delle vecchie varietà di mele del Piemonte» a cura di Marco Maffeo, con 250 varietà di mele. Alle 12.30 degustazione «Riso al profumo di autunno» a cura Trattoria D'Oria, alle 15 Bianca Zumaglini presenta «Le mele e gli ortaggi di stagione nelle ricette tradizionali biellesi», alle 16 a cura di Marco Maffeo «La mela e il territorio biellese, varietà in produzione e cultivar in via di estinzione», alle 17 il Presidio Slow Food «Antiche varietà di mele piemontesi» recupero e valorizzazione del territorio, confronto e parallelo con l'attività di «Recupero antichi vitigni piemontesi» di Andrea Manfrinati. Per informazioni: 340 1296177, www.candeloeventi.it

Libri

Sabato 4 novembre alle 18 alla libreria Vittorio Giovannacci, Simone Tempia presenterà il suo nuovo libro «In viaggio con LLoyd» edito Rizzoli Lizard. Molti lettori hanno imparato ad amare i dialoghi che animano la pagina facebook «Vita con Lloyd», gli scambi illuminati tra un frastornato Sir e il suo maggiordomo immaginario. Oggi, dopo il successo di «Vita con Lloyd», i due protagonisti tornano in una nuova veste, la naturale evoluzione di un esperimento narrativo che ha conquistato il cuore di un nutrito ed esigente pubblico di lettori. Simone Tempia ha dato vita a un romanzo in cui, attraverso un fitto scambio di lettere, telegrammi, telefonate e messaggi nella bottiglia, i suoi due personaggi trovano una voce più compiuta. Riuscirà Sir, costretto a un viaggio improvviso, a cavarsela senza avere al suo fianco l’insostituibile Lloyd?

Toma e dintorni

Torna a Graglia la fiera autunnale «Toma e Dintorni». Musica, serate, stand gastronomici alla riscoperta delle vecchie ricette della tradizione culinaria della nostra Valle. Il ricco mercatino della domenica, la castagnata e il week end di raduno degli amici camperisti porteranno colore e in paese. Per informazioni: prolocograglia.com

La castagnata

A Cossila San Grato, nella piazza davanti alla chiesa dalle 14.30, appuntamento annuale con la castagnata organizzata da «La Büfarôla» con il supporto e la collaborazione delle Parrocchie Valle Oropa e il nuovo oratorio di Cossila San Grato. Distribuzione di caldarroste, dolci, frittelle e bevande. Per informazioni: 366 733544 o 348 3166042.