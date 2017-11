Ubriaco al volante causa un incidente

BIELLA - Aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito, l'automobilista che la notte del primo novembre ha causato un grave incidente a Mosso. L'uomo, un 42enne di Varallo, era al volante di una Opel Astra quando ha perso il controllo del mezzo e invaso l'opposta corsia di marcia, finendo contro la Polo al cui volante si trovava una donna di 37 anni, di Crevacuore, rimasta fortunatamente illesa. Il 42enne portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti, aveva nel sangue 2.0 grammi/litro di alcol, contro lo 0,5 consentito dalla legge. Ora è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.