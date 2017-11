Anello bloccato. E al Pronto soccorso devono intervenire i vigili del fuoco

BIELLA - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nei giorni scorsi, al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Insolito il caso in questione: ad un paziente era rimasto incastrato in un dito un anello, bloccato in un punto che non consentiva la regolare circolazione del sangue. I sanitari hanno quindi chiesto aiuto ad i vigili del fuoco che, con un normale seghetto per metalli, con grande cautela, hanno tagliato l'anello e quindi "liberato" il paziente.