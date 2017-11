Riva, coraggiose commercianti inseguono i ladri

BIELLA - Doppio intervento delle Volanti della Polizia di Stato, giovedì 2 novembre, nel quartiere Riva di Biella, per altrettanti furti, di cui uno solo tentato. Da un negozio di una parrucchiera, è sparito un portafogli, mentre in via Italia si è assistito all'inseguimento dei ladri da parte di due commercianti.

I FATTI - Le donne stavano scaricando della merce da un furgone, da portare all'interno del negozio, e avevano appoggiato uno scatolone a terra. Entrate, la loro attenzione è stata richiamata da un passante, che le avvertiva che due giovani, pare di origini magrebine, si erano impadroniti di alcuni oggetti, per poi allontanarsi. Coraggiosamente le due donne li hanno inseguiti, bloccandoli in via Dante e facendosi restituire la refurtiva, mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia.