Furto alle scuole elementari del Villaggio Lamarmora

BIELLA - Furto alla scuola primaria di via Graglia, nel quartiere Villaggio Lamarmora di Biella. A prendere il volo è stato un personal computer, come ha denunciato ai carabinieri la dirigente scolastica Emanuela Verzella. Ora sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma per risalire agli autori del colpo. E non è la prima volta che le scuole biellesi vengono prese di mira dai ladri. Il caso più eclatante si era registrato, nel giugno del 2016, a Sagliano Micca. Dall'istituto erano spariti televisori, computer e Ipad. Gli autori non avevano fatto molta strada. In poche ore erano stati identificati, sempre dai carabinieri, e la refurtiva recuperata.