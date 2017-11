Giovane di Bollengo investe un capriolo

CERRIONE - I carabinieri sono intervenuti questa notte, sabato 4 novembre, a Cerrione, su richiesta di un papà preoccupato per la figlia. Questa, una 21enne di Bollengo, stava percorrendo al volante di un'Alfa Romeo Mito la strada provinciale per Zimone, quando ha investito un capriolo, uccidendolo sul colpo. Comprensibilmente spaventata e con l'auto in panne, aveva chiamato i genitori. A risolvere la situazione ci hanno pensato i militari dell'Arma che, raggiunta la giovane e sinceratisi che stesse bene, hanno poi fatto intervenire le autorità preposte per la rimozione della carcassa.