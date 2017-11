Eurotrend a Latina. «Obiettivo giocare fino all'ultimo minuto»

BIELLA - Ritorno nel Lazio per Ferguson e compagni archiviata la vittoria sul parquet di casa contro l'Eurobasket Roma. Dopo Rieti, seconda trasferta della stagione per l'Eurotrend, questa volta la spedizione rossoblù farà capolino a sud di Roma: è Latina la meta del weekend biellese che scatterà ufficialmente domani con la partenza del gruppo in pullman. Il calendario del campionato di A2 Old Wild West, girone Ovest, propone la sesta giornata di regular season. Biella è al completo, con Carl Wheatle perfettamente recuperato e a disposizione di coach Michele Carrea. Fischio d'inizio domenica 5 novembre, ore 18.

EX BIELLESI - Nel roster di Latina Marco Laganà, in maglia rossoblù dal 2010 al 2014, e BJ Raymond, a Biella nella stagione 2014/2015. Nel roster dell'Eurotrend Lorenzo Uglietti, in neroazzurro dal 2013 alla scorsa stagione.

IL COACH - Ecco le parole di Michele Carrea: «Latina ha un roster di buona qualità e per il terzo anno è allenata da coach Gramenzi, un allenatore in grado di dare un'ottima identità ai suoi gruppi. In più c'è l'incognita dell'americano, Josh Hairston, che è arrivato in settimana e di cui chiaramente sappiamo poco e non sappiamo a che livello di inserimento possa essere. Come al solito siamo focalizzati su noi stessi e sulla nostra capacità di interpretare una partita in trasferta con il giusto approccio, approccio che abbiamo sbagliato anche nell'ultima partita in casa. L'obiettivo è giocare una gara al nostro ritmo e con un buon livello di attenzione fino all'ultimo minuto».