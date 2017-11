Biella: rissa con ferito in via Italia

BIELLA - Rissa questa notte, domenica 5 novembre, all'angolo tra via Italia e via Belletti Bona, a Biella. Una decina le persone coinvolte, tra maschi e femmine, di tutte le età, che si sono messe le mani addosso per futili motivi, dopo che una coppia del gruppo aveva litigato per gelosia. E così, verso le tre di notte, i residenti della zona sono stati svegliati dalle urla provenienti dalla strada. I contendenti, in seguito, sono poi passati dalle parole ai fatti. Da un iniziale tutti contro tutti, si è passati al tutti contro uno. Il ragazzo accusato dalla fidanzata di averlo tradito è stato percosso, anche da una donna, uscendone con il naso sanguinante e un occhio pesto. A riportare la calma ci hanno poi pensato due volanti della polizia.

Il punto dove è avvenuta la rissa (© Diario di Biella)