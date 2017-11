Villanova: furto da dieci mila euro

VILLANOVA BIELLESE - Colpo da 10 mila euro ieri, sabato 4 novembre, in un'abitazione di Villanova Biellese, di proprietà di un uomo di 51 anni. Ed è stato proprio lui, al rientro, dopo essersi assentato per poche ore, a trovare le stanze messe a soqquadro. A prendere il volo sono stati diversi monili in oro, orologi preziosi, capi di abbigliamento di varie griffe e denaro contante. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che i soliti ignoti siano penetrati nello stabile passando dal retro e, in particolare, da una rimessa in cui, il 51enne, teneva dei mezzi agricoli.