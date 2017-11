Borriana: ladri svuotano un frigorifero (pieno di carne)

BORRIANA - Singolare furto ieri, sabato 4 novembre, in una casa di Borriana, da dove sono spariti alcuni chili di carne. Vittima una massaia di 68 anni, che, proprio quel giorno, aveva rifornito il frigorifero. Uscita di casa per qualche ora, ha trovato la portafinestra della cucina forzata e gli alimenti spariti. Ma non solo. Essendo l'abitazione dotata di impianto di videosorveglianza, i ladri si sono impadroniti anche del sistema di registrazione, evidentemente perchè avevano agito a volto scoperto e temevano di essere riconosciuti. Sull'episodio ora indagano i carabinieri, così come sui furti messo a segno nel parcheggio di un'azienda di Candelo. Approfittando del fatto che i dipendenti erano al lavoro, hanno forzato tre auto (una Lancia Libra, una Fiat Punto e una Ford Ka), alla ricerca di qualcosa da rubare.