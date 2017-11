La Virtus Biella cede al forte Busto Arsizio

BIELLA - Dopo tre successi consecutivi arriva la prima sconfitta per la Prochimica Novarese Virtus Biella, costretta a cedere il passo in quattro set al Futura Giovani Volley Busto Arsizio, squadra tra le meglio attrezzate della campionato ma che comunque ha faticato a uscire vincitrice dal PalaSarselli.

LA GARA - Le nerofucsia hanno disputato un buonissimo incontro giocando alla pari nel primo set e dominando le avversarie nel secondo. Purtroppo nelle frazioni seguenti, così come era accaduto nel finale del primo set, le ragazze di Cristiano Mucciolo non sono state impeccabili, commettendo alcune imprecisioni che sono costate care contro un avversario di questo livello. Formazione in campo con Mariottini in regia con Morandi opposto, Zecchini e Bogliani centri con Fonsati ed El Hajjam in banda con Baratella libero. Primo set equilibrato ma tutto in rincorsa: sul 20-24 la Virtus annulla ben 4 set bal prima di cedere 24-26 vanificando la rimonta con un fallo di invasione.Nel secondo set il solco è subito rilevante: da 6-2 a 14-3 fino al 25-9 che sembra poter far girare la partita per la Prochimica. La grande prestazione non si ripete però nella frazione seguente: le biellesi vanno subito sotto 0-6 e pur rimontando sino al 16-16 non riescono a passare in vantaggio: 21-25 il parziale. La partenza nel quarto set è incoraggiante per le nerofucsia: sull'11-6 però qualcosa si blocca e le ospiti rimontano, pareggiando sul 14 e allungando sino a 16-21. Finisce 20-25 con un po' di rammarico.



Prochimica Novarese Virtus Biella- Futura Volley Busto Arsizio 1-3

(24-26, 25-9, 21-25, 20-25)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 2, Morandi 19, Bogliani 18, Zecchini 15, Fonsati 9, El Hajjam 5, Bevilacqua 3, Diego 0. Libero: Baratella 0. Ne: Cavalieri, Peruzzo, Piccioni, Allenatori: Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.