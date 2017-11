Rallysta nei guai per aver quasi investito i carabinieri

BIELLA - Dovrà fare a meno di partecipare, oggi, domenica 5 novembre, al "Rally del gomitolo", il pilota biellese di 44 anni che ieri ha mandato una pattuglia di carabinieri fuori strada. È accaduto a Curino, dove erano in corso le prove della manifestazione sportiva. Alle auto da corsa era stato riservato il tratto di strada che andava dal bivio Curino al bivio Como Ozera, eppure diversi cittadini continuavano a contattare il 112 lamentandosi per il comportamento scorretto che i partecipanti alla gara tenevano sulle strade aperte al traffico. Era partito così il controllo e una pattuglia dell'Arma si era portata sul posto. Dopo una sosta di mezz'ora, i militari avevavo deciso di spostarsi in un'altra zona. Ed è stato allora, in frazione Santa Maria, dove avevano avviato un posto di controllo, che si sono visti arrivare addosso un Peugeot 106 lanciato a folle velocità. Per schivarlo l'autista dell'Arma è finito con due ruote nel fosso. Rimessa l'auto di servizio in carreggiata, è scattato l'inseguimento, visto che il pilota si era dato alla fuga. Dopo sei chilometri, è stato poi fermato, anche grazie alle comunicazioni radio dei giudici di gara. Al 44enne è stato sequestrato il mezzo, ritirata la patente e denunciato per non essersi fermato all'alt dei carabinieri, oltre agli svariati verbali per violazione al Codice della strada.