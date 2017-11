Torna la giornata del riuso, appuntamento per sabato 11 novembre

BIELLA - La giornata del riuso torna là dove era partita, ovvero al rione Vernato. Furono i giardini Alpini d'Italia a ospitare, nel luglio 2015, la prima edizione dell'appuntamento organizzato da Seab e Comune, in cui si consente ai cittadini da una parte di liberarsi di oggetti anche ingombranti che non usano più e dall'altra di provare a recuperare quelli che possono essere riutilizzati. Il tutto è gratis, come nella tradizione di questa iniziativa che, tra il 2015 e il 2016, ha toccato quasi tutti i quartieri cittadini.

APPUNTAMENTO - Sabato 11 novembre, trattandosi dell'unico appuntamento dell'anno in città, l'invito è esteso non solo ai residenti del quartiere. Si comincia alle 8,30 in uno spazio de giardini di via La Marmora che sarà transennato per l'occasione. I cittadini potranno lasciare pezzi di arredamento, soprammobili, abiti, giocattoli, elettrodomestici, biciclette o semplici parti di tutti questi oggetti. Alle 10 verranno distribuiti i numeri d'ordine tra coloro che sono a caccia di un "tesoro" da riciclare, per stabilire chi potrà scegliere per primo. E dalle 10,30 via libera alla "caccia al tesoro». In caso di maltempo tutto si sposterà sotto i portici di via La Marmora, a qualche decina di metri di distanza dall'altra parte della strada.