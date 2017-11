A Biella trovato un uomo deceduto all'interno della sua abitazione

BIELLA - Sono sei gli interventi effettuati oggi, domenica 5 novembre, dai vigili del fuoco di Biella, di cui tre particolarmente rilevanti. In città, in via XX Settembre, hanno aperto la porta dell'alloggio di un uomo, trovato in seguito deceduto. A dare l'allarme era stato un familiare, che da un paio di giorni non aveva sue notizie. Pur avendo il doppione delle chiavi, non riusciva ad aprire la porta, in quanto la vittima vi aveva lasciato la sua, di chiave, inserita. A Chiavazza, una squadra di pompieri ha dovuto risolvere il guasto occorso a una cassetta dell'energia elettrica, dove un cavo, a causa dell'umidità, stava emettendo pericolose scintille. E ancora, questa volta a Cossato, nelle case dell'Atc di frazione Lorazzo, a dare problemi era un ascensore, da dove provenivano infiltrazioni di acqua causate dallo scollamento di una guaina. In questo caso è bastato ricoprirla con del nylon, in attesa che domani i manutentori facciano le opportune verifiche.