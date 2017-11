Calendario del paese per aiutare il Gruppo di volontariato

VALLE SAN NICOLAO - Il Gruppo di volontariato ha realizzato il nuovo calendario per il 2018, utilizzando vecchie fotografie del paese. Sono immagini raccolte tra la popolazione, grazie alla disponibilità e collaborazione di molti che hanno permesso, fornendo materiale, suggerimenti e indicazioni, di dare vita a questa pubblicazione con una quindicina di riproduzioni del tempo passato di luoghi, persone e avvenimenti del nostro territorio. Il calendario «Tra ricordi e solidarietà. Un anno di immagini di Valle San Nicolao» viene distribuito nella sede del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, in piazza Chiesa 1, sotto i portici del Municipio, il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17.

AIUTO - Le persone interessate a riceverlo possono richiederlo ai volontari dell’associazione, altrimenti telefonicamente direttamente al Gruppo di volontariato Valle San Nicolao (3481460663) oppure a Loris (015743172) o Lino (015743268). Questo calendario con le sue immagini è un viaggio di oltre un secolo nella storia e nei luoghi del nostro paese e proporrà per i prossimi dodici mese momenti di festa, raduni, gruppi e paesaggi del passato, stimolando i ricordi di chi quei giorni li ha vissuti, ma anche di chi non se li ricorda o, semplicemente ancora non c’era.

LE FOTO - «Per il calendario del 2018 abbiamo proposto nuove fotografie che abbracciano un po’ tutto il territorio e spaziano in varie occasioni pubbliche di ritrovo, immagini da sfogliare e che ci auguriamo possano accompagnarci per i prossimi 12 mesi regalando qualche dolce ricordo e magari anche un sorriso e l’auspicio di un anno sereno. Per il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao questo tuffo nel passato, oltre alla riscoperta e valorizzazione delle nostre radici, vuole anche essere un impegno a costruire un futuro solidale e accogliente per tutto il paese e per la sua gente, cercando di offrire a tutti migliori le condizioni di vita. L’augurio è proprio questo e il nostro compito sarà di svolgere attività di sostegno e di solidarietà sociale e umana per rispondere ai bisogni delle persone che in questo paese continua a viverci. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo calendario fornendoci materiale, fotografie, cartoline, informazioni e ricordi - spiega il presidente Fabrizio Sartore -. Grazie anche a tutte le persone che continueranno a sostenere il Gruppo di volontariato per la nostra attività in paese. A tutti un sentito e sincero augurio di felice e sereno 2018. Le offerte raccolte dalla distribuzione del calendario 2018 di Valle San Nicolao saranno tutte impiegate per le attività di volontariato, di solidarietà e di sostegno sociale che la nostra associazione svolge in paese. Il calendario 2018 «Tra ricordi e solidarietà. Un anno di immagini di Valle San Nicolao» può essere richiesto telefonicamente ai numeri 3481460663 (Gruppo di volontariato Valle San Nicolao), 015743172 (Loris), 015743268 (Lino) o direttamente nella sede, sotto i portici del municipio, il venerdì pomeriggio».