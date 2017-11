Mongrando: ladri nella sede degli alpini

MONGRANDO - Brutta sorpresa per gli alpini della sede Ana di Mongrando che ieri, domenica 5 novembre, alla riapertura pomeridiana si sono accorti che lo stabile era stato visitato dai ladri. Qualcuno nella notte, dopo aver forzato una finestra e divelto una porta in legno, è penetrato nel locale principale ed ha arraffato tutto il denaro contante che ha trovato, ovvero poche decine di euro. Sull'episodio ora indagano i carabinieri, chiamati dalle penne nere. Il danno economico, alla fine, è risultato di poco conto, quello materiale invece più serio. Questo furto la dice lunga su chi ha agito, ovvero persone irrispettose delle Istituzioni e in particolare di un'associazione che opera su tutto il territorio nazionale a favore della popolazione.