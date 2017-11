«I tanti infortuni sono un problema»

BIELLA - Il tecnico bianconero Maurizio Braghin dopo il pareggio contro il Trino di ieri (1-1) al Lamarmora fa il punto della situazione sulla sua Biellese, che partecipa al campionato di Eccellenza.

Un punto guadagnato o dei punti persi?

«Ho conosciuto in settimana i ragazzi e oggi hanno fatto bene. Dobbiamo migliorare perchè non possiamo prendere un gol così su palla inattiva, poi abbiamo sbagliato molto in zona gol. Il Trino è una squadra esperta e furba che ci ha messo in difficoltà. Non possiamo prendere un contropiede all'88' perchè il concetto che deve passare è che se non puoi vincere, non devi comunque perdere perchè in questo modo consolidi le certezze».

Le scelte...

«Quando avrò tutti a disposizione dovrò lasciare qualche giocatore importante in panchina, ma spero che i ragazzi capiscano che non farò giocare sempre gli stessi. Oggi Latta ha giocato in un ruolo non suo per esigenze tattiche, ma ha fatto bene. Caneparo ha avuto un'occasione importante, ma deve imparare che quando si sistema la maglietta gli altri hanno battuto la punizione e sono ripartiti pericolosamente».

Quanto pesano in questo momento gli infortunati?

«Gli infortunati cerchiamo di recuperarli il più presto possibile, ma in questo momento sono un problema. Pierobon è fuori da cinque gare, Botto Poala è fermo da tre gare, Samarotto ha giocato una sola gara ma ha fisicità e per essere un 99' è un elemento importante. Ci è mancato anche Munari che di testa sarebbe stato importante contro una squadra fisica. Se recuperiamo qualcuno per domenica sarei molto contento».