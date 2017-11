Cittadini stranieri arrivano in treno da Novara e si accampano in stazione

BIELLA - Arrivati in treno da Novara, pensavano di poter trascorrere la notte in stazione. Protagonisti della vicenda, registratasi ieri sera a San Paolo, tre ragazzi stranieri, di origine africana, giunti a Biella non si sa per quale motivo. Scesi dal convoglio, si sono diretti in sala d'attesa e lì si sono accampati. A sorprenderli è stato il capostazione, che ha spiegato loro che stava chiudendo e che dovevano andarsene. Ne è nata così una discussione, visto che il terzetto non aveva nessuna intenzione di uscire, terminata solo quando il ferroviere ha detto che avrebbe richiesto l'intervento dei carabinieri. E prima che la pattuglia giungesse sul posto, i tre si erano già dileguati.