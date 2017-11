Ennesimo furto nel Biellese. Colpito il paese di Valdengo

VALDENGO - Colpo da 800 euro in un'abitazione di via Libertà, a Valdengo. Ignoti, nella serata di venerdì scorso, sono penetrati nell'abitazione di un 60enne, passando da una finestra del retro. Una volta dentro hanno messo tutte le stanze a soqquadro e se ne sono andati portandosi via un televisore di 50 pollici e diversi oggetti in oro. Ad accorgersi del furto è stato il padrone di casa, a cui non è rimasto altro da fare che richiedere l'intervento dei carabinieri. E nel Biellese, da tempo, si registrano continue razzie nelle abitazioni, in orari che paiono quasi studiati. Dai dati che emergono, qualcuno sembra, nella maggior parte dei casi, tenere d'occhio le case e dare il là ai complici per entrare in azione.