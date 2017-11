Ritmica, Pietro Micca bene a Castelletto Ticino

BIELLA - Si è svolta venerdì 3 novembre, a Castelletto Ticino, la gara del Campionato interregionale di serie C2 di ginnastica ritmica. Buoni risultati per la squadra di serie C2 composta da Martina Massolin, Costanza Perinotti, Emilia Rizzo e Francesca Bocchino che ben figurano in questo difficile campionato classificandosi in ventisettesima posizione.

LA SFIDA - La squadra ha affrontato la gara con serenità e entusiasmo, e con la voglia di mettersi alla prova con le big di tutto il nord ovest. Nonostante qualche errore Martina, Emilia, Costanza e Francesca hanno migliorato di ben 5 punti il totale ottenuto durante la prova regionale, un grande passo avanti in uno sport in cui la differenza la fanno i centesimi. Grande soddisfazione per tutto lo staff della Pietro Micca composto da Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta e Elisabetta Rosso che vede confermare il trend positivo di crescita della sezione e commenta così la prova delle proprie ginnaste: «Le nostre ginnaste erano molto emozionate e nonostante questo sono riuscite a gestire bene la gara, qualche errore c’è stato ma anche questo serve per crescere. La strada è stata intrapresa, c’è ancora tanto da lavorare ma la voglia non manca e questo è importante. Al loro esordio nelle competizioni «gold» è stato emozionante vederle scendere in pedana in un appuntamento così importante e difendersi molto bene ad un livello molto alto. Siamo molto orgogliose di loro».