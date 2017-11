Poliziotti a lezione di guida veloce

BIELLA - Si è ripetuto anche quest'anno il corso di aggiornamento di guida veloce per agenti della Polizia di Stato, tenutosi all'aeroporto di Cerrione in collaborazione con Biella Motor Team, Aci e Ford Assauto. Quarantasei gli agenti, provenienti da Polstrada, Digos, Mobile e altre specialità, impegnati nelle lezioni tenute da due esperti piloti di livello internazionale: Piero Liatti e Federico Ormezzano. Le lezioni hanno riguardato anche il discorso sicurezza e la prontezza nell'evitare improvvisi ostacoli, nozione quest'ultima importantissima in caso di inseguimenti. Una collaborazione, ripetutasi per il secondo anno che tutti gli attori presenti, a partire dal referente della Polizia di Stato, per passare a Gabriele Bodo del Bmt, fino al presidente Aci, Andrea Gibello, e a Riccardo Vaglio di Assauto, si augurano venga ancora ripetuta in futuro.