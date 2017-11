L'istituto Gae Aulenti unica scuola italiana che ha aderito al progetto Easy

BIELLA - L'istituto Gae Aulenti di Biella è l'unica scuola italiana che ha aderito al progetto Easy, acronimo di Education and Sustainability for the Young (Educazione e sostenibilità per i giovani), un programma europeo legato a Erasmus. La scuola capofila è il Lycee Hotellier La Renaissance del Dipartimento d'oltremare francese dell'isola de La Reunion. Gli altri istituti interessati sono di Bulgaria, Grecia, Polonia e Turchia.

PROGETTO - Il progetto prevede la mobilità degli studenti solitamente ospiti la prima settimana presso i loro compagni stranieri, con i quali partecipano alle attività scolastiche. Seguono altre quattro settimane di stage professionale valido anche per l'alternanza scuola lavoro. Inoltre gli insegnanti partecipano alle attività scolastiche e culturali dei paesi ospitanti per dei periodi di «jobshadowing» della durata di due settimane. Sono stati inseriti nel progetto anche meeting transazionali. Le professoresse Giorgia Santamaria e Piera Donatella Vercellone con le studentesse Alina Georgescu, Teresa Ollearo, Melissa e Rebecca Penolazzi hanno appena partecipato alla mobilità in Bulgaria, da cui sono tornate domenica 29 ottobre, entusiaste per l'accoglienza ricevuta e molto arricchite dall'esperienza umana, culturale e professionale intrapresa. Si prepara ora il prossimo viaggio in Grecia, previsto a partire dal 19 novembre.