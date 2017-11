BIELLA - I carabinieri di Biella, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale lo scorso 30 ottobre, hanno arrestato una 45enne residente in città. La donna doveva ancora scontare quattro mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio commessi nel 2010. La 45enne ha già ottenuto gli arresti domiciliari.