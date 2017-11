Al centro commerciale Gli Orsi arriva l’“Animazione Scientifica"

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi sta per arrivare l’«Animazione Scientifica», un’intera settimana dedicata ai bambini con tanti laboratori divertenti ed educativi a tema energia e sostenibilità, offerti gratuitamente dalla galleria commerciale. La prima attività in calendario è «Un Pianeta che Cambia» e coinvolgerà 375 alunni provenienti da 11 scuole del biellese, da lunedì 6 fino a venerdì 10 novembre. In queste giornate, dalle 9 alle 12.30, verranno organizzati dei laboratori scientifici riservati alle scuole partecipanti, durante i quali i bambini scopriranno la scienza giocando e approfondiranno il significato della parola energia, utilizzando materiali d’uso comune e ricreando situazioni del quotidiano.

APPUNTAMENTI - Altri argomenti trattati in modo simpatico ed educativo saranno il cambiamento climatico, i combustibili fossili e il surriscaldamento globale, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli su temi come la sostenibilità ambientale, ecologica e delle risorse naturali. Si prosegue poi nel fine settimana, nelle giornate di sabato 11 e di domenica 12 novembre, con il secondo divertente appuntamento: «Lampi di Genio». L’attività sarà aperta a tutti i piccoli visitatori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in uno spazio dedicato che verrà allestito presso la piazza interna del centro commerciale vicino all’abbigliamento bambini. Tutti i partecipanti potranno divertirsi e imparare attraverso giochi ed esperimenti insieme agli «Scienziati Pazzi» che intratterranno tutti i presenti e che spiegheranno come la scienza può aiutare il pianeta. Il laboratorio si concluderà con l’attività «Crea la tua invenzione del futuro», che permetterà ai più piccoli di applicare tutto ciò che hanno imparato e di sbizzarrirsi in fantasiose creazioni.

LE PAROLE - Stefano Pessina, direttore del centro commerciale ha dichiarato: «Siamo lieti di coinvolgere gli istituti scolastici del territorio e proporre tante interessanti iniziative a sfondo educativo dedicate solamente ai ragazzi e bambini della comunità biellese. Riteniamo importante dedicare ai più piccoli un momento di apprendimento divertente e formativo legato a tematiche così importanti come l’energia e la sostenibilità».