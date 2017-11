Gli studenti commemorano i caduti della Grande Guerra

MONGRANDO - Nella mattinata del 6 novembre 2017 anche in paese il IV Novembre è stato celebrato in primis con la santa messa delle ore 10:30 presso la chiesa di San Rocco in Ceresane, e con la benedizione delle corone ad opera del parroco don Stefano Vaudano; in seguito il corteo composto dal sindaco Antonio Filoni, dal vice-sindaco Gloria Trione, dal parroco, dal maresciallo dei carabinieri Piolotto, dagli Alpini e da tutti i cittadini intervenuti, usciti dalla chiesa si è recato presso la piazza del Municipio, dove è stata deposta la corona d’alloro al monumento dei Caduti, con la partecipazione delle classi 3 della scuola secondaria, e delle classi 4 e 5 della scuola primaria. Gli alunni hanno dato lettura e hanno recitato alcune poesie e frammenti di brani relativi alla tragica vicenda della prima guerra mondiale ed infine i bambini di 3° elementare hanno cantato la canzone "E la bandiera dei tre colori".

Hanno preso parte alla cerimonia anche gli studenti (© Diario di Biella)