Museo del Territorio, un'estate di grandi numeri

BIELLA - Sono numeri positivi quelli dell'estate del Museo del Territorio Biellese. Le mostre dedicate ai Celti e alla collezione di acquerelli di Alessandro Poma hanno totalizzato, dal 7 luglio al 29 ottobre, 3.581 visitatori. Tra questi ci sono anche i partecipanti ai vari eventi collaterali organizzati a margine delle esposizioni, dalle visite guidate agli aperitivi a tema. È stato alto anche il numero degli studenti che hanno invece partecipato alle iniziative didattiche, concentrate nel solo mese di ottobre: sono stati 804, divisi in trentotto classi dalle elementari alle superiori. In particolare le attività relative alla mostra «Galati vincenti» sull'influenza dei Celti in Piemonte e nel Nord Italia sono state seguite da 342 allievi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono stati invece 249 gli studenti delle superiori che hanno ascoltato la lectio magistralis di un'archeologa protostorica.

LE PAROLE - «È una soddisfazione constatare il buon esito delle iniziative culturali di quest'estate - sottolinea l'assessore alla cultura Teresa Barresi -. Sono cifre che ripagano soprattutto il lavoro di chi fa funzionare il museo ogni giorno. E fanno particolarmente piacere i numeri elevati che riguardano le attività rivolte alle scuole: uno dei compiti del Museo del Territorio è offrire occasioni di crescita ai più giovani. E non è un caso che, per chi ha meno di 25 anni, l’ingresso sia gratuito. Ne abbiamo portati al Chiostro di San Sebastiano quasi mille solo in occasione di queste due mostre, ma l'attività didattica non si ferma mai per tutto l'anno scolastico. È un fiore all'occhiello che vogliamo coltivare sempre di più».