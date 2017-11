Cacciatore trova un cadavere dentro una valigia

BIELLA - Un cadavere dentro una valigia. La scoperta è avvenuta sabato scorso, da parte di un cacciatore. Ma la conferma ufficiale da parte delle forze dell'ordine è arrivata soltanto oggi, martedì 7 novembre. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una zona di campagna, tra i paesi di Cavaglià e di Alice Castello. Il cacciatore è stato attirato dalla terribile puzza che proveniva dalla valigia, nascosta vicino ad una discarica di rifiuti. Le autorità mantengono il massimo riserbo: quindi non si sa ancora se si tratta del corpo senza di vita di un uomo o di una donna. La Procura di Vercelli ha disposto l'autopsia.